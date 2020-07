L’eterno femminino. Seminario a cura di Manuela Forte per Molise Noblesse, in località Le Pianelle di Campitello Matese

L’eterno potere femminino, rappresentazione della forza creatrice. Secondo seminario alla scoperta del mondo interiore con le counselor Manuela Forte e Mina Cappussi. Martedì 14 luglio h. 10.00 nella suggestiva località Le Pianelle di Campitello Matese (CB). Due counselor d’eccezione, un gruppo di giovani curiosi e numerosi partner locali, nazionali e internazionali, alla riscoperta del legame primordiale tra donna e natura.



L’eterno potere femminino: arriva il secondo incontro con la counselor Manuela Forte, nell’ambito di Molise Noblesse MMXX, il maxi festival della Cultura Patto per lo Sviluppo della Regione Molise “Molise che incanta” Turismo è Cultura, 2020, organizzato da Centro Studi Agorà, con Filitalia International, quotidiano Internazionale Un Mondo d’Italiani diretto da Mina Cappussi, Casa Molise e una serie di partner italiani e stranieri. Martedì 14 luglio alle 10.00 in località Le Pianelle di Campitello Matese (Cb), ‘L’eterno potere femminino’, dedicato alle donne, ma anche a chi le accompagna nella vita, soprattutto alla parte creativa e creatrice che è in ognuno di noi. L’evento si inserisce nel ciclo di incontri diretto da Mina Cappussi, counselor, ceo del Movimento per la Grande Bellezza e direttrice del quotidiano internazionale Un Mondo D’Italiani.

La bellezza è dentro di noi, è stato il leit motiv del seminario precedente sull’autoconsapevolezza, lo scorso 30 giugno, sempre in località Le Pianelle, con i giovani di Molise Noblesse e della Commissione Youth Filitalia Chapter Bojano e un pubblico variegato (e distanziato!), che hanno scelto di proseguire con il percorso alla scoperta di loro stessi, con una riflessione sull’eterno femminino e sullo stretto legame che unisce le donne e la natura per assolvere all’obiettivo primario di Molise Noblesse: la promozione del Molise, del suo territorio, delle sue peculiarità!

ETERNO FEMMININO, FORZA CREATRICE

L’eterno potere femminino è da sempre rappresentazione ed espressione della forza creatrice. Dopo aver istruito i ragazzi sull’autoconsapevolezza e aver risolto i dubbi sulla bellezza, Manuela Forte, counselor psicosomatico, terrà una lezione alle ragazze, ai ragazzi di Molise Noblesse, e a quanti vi prenderanno parte, sull’eterno femminino, espressione della forza creatrice nella donna. Ideale di fertilità, bellezza, purezza, delicatezza, sensibilità, la donna presenta alte virtù, incarnando la forza creatrice della vita e l’amore incondizionato. Il potere femminino è l’espressione più pura dell’energia della natura.



OLTRE GLI STEREOTIPI

L’evento si pone al centro di un ciclo più ampio di incontri con il proprio io, fortemente voluti da Mina Cappussi, che per quest’occasione vestirà i panni di counselor e di mediatore professionale. La data in cui si terrà non è a caso. I ragazzi di Molise Noblesse hanno scelto di far cadere la lezione sull’eterno potere femminino nel mese di luglio, dedicato al tema più ampio ‘Discriminazioni di genere: oltre gli stereotipi’. Quest’incontro si focalizzerà sull’universo femminile e sull’influenza che la natura ha in questo mondo, da sempre oggetto di pregiudizi duri da sradicare. L’argomento al centro del ritrovo ha origini antichissime, ma il concetto è stato portato in Italia con la traduzione del Faust di Goethe.

“L’eterno femminino ci attira in alto” – Johann Wolfgang von Goethe



PROGRAMMA

Ore 9.30 ritrovo presso la sede del quotidiano Un Mondo D’Italiani, in piazza Giovanni Paolo II, località Terre Longhe, Bojano. Ore 10.00 arrivo, o ritrovo, in località Le Pianelle di Campitello Matese, San Massimo (CB). Il viaggio, che condurrà alla scoperta dell’eterno femminino, inizierà alle 10.00 e terminerà alle 12.00 circa. Seguirà un momento conviviale. Il contributo è di 20 euro, ma è gratuito per i giovani Molise Noblesse Si raccomanda un abbigliamento comodo, per entrare in contatto diretto con la natura, antizanzare, mascherina, igienizzante.

L’incontro si svolgerà all’aperto, in rispetto della normativa Covid e del distanziamento sociale.

Per info e prenotazioni: 338 8918 290 – 328 0817 117



Si ringraziano: Manuela Forte per la disponibilità, Eliana Cappussi per la grafica, Mina Cappussi e tutti i ragazzi del Movimento per la Grande Bellezza impegnati nella buona riuscita dell’evento.