L’artista petrellese Antonio Ruscitto partecipa alla Mostra Collettiva d’arte moderna e contemporanea presso il Maschio Angioino di Napoli

L’attento esame della Commissione esaminatrice presieduta da Gennaro Corduas, famoso storico e critico d” arte, ha scelto Antonio Ruscitto, pittore petrellese, come partecipante alla Mostra Collettiva d’arte moderna e contemporanea presso il Maschio Angioino di Napoli dal 21 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. Le opere esposte saranno raccolte in un testo di storia dell’arte che sarà archiviato presso il Metropolitan Museum di New York dove un pool di studiosi sta svolgendo una ricerca sull’ arte contemporanea mondiale.

(nella foto Antonio Ruscitto con lo storico e critico d ‘ arte prof. Gerardo Pinto in occasione della inaugurazione della mostra al Maschio Angioino di Napoli)