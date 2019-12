Larino/ Magia di Luci con luminarie e Babbo Natale (video)

Il periodo più magico, incredibile e sereno dell’anno è finalmente arrivato e Larino si è vestita meravigliosamente per l’occasione! Tante lucine colorate illuminano il centro storico della città creando un’atmosfera unica . Passeggiando tra i vicoli ci si trova immersi in una favola scintillante,gli occhi si riempiono di gioia!

Anche quest’anno non manca un ospite speciale, venuto da terre lontane con la sua slitta e in compagnia delle sue renne e dei suoi elfi magici, per raccogliere letterine e desideri dei più piccoli.



