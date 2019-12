Isernia e provincia, grossi danni causati da vento forte e pioggia

Vento forte e pioggia hanno prpvocato grossi disagi a Isernia e in molti centri della provincia. L’emergenza maggiore è dovuta a pezzi di tetto, tegole e parti di coperture di fabbricati divelte dal vento.

Le forti raffiche hanno spezzato alberi e rami finiti sulla sede stradale. Molte le richieste d’intervento al 115 già dalla notte di sabato. Le squadre dei vigili del fuoco sono state tutte impegnate per rimuovere le situazione di pericolo come gli alberi danneggiati, e a rischio caduta, in pieno centro a Isernia affollato per lo shopping natalizio. Nel bilancio anche qualche allagamento a Venafro e Sesto Campano.