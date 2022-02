Italia Nostra Campobasso accanto agli studenti per i PCTO. Educare i giovani alla tutela e alla salvaguardia dei beni comuni e del patrimonio

L’Associazione Italia Nostra, sin da 1955, attraverso i suoi volontari, è impegnata per la tutela e

la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, il risanamento ambientale e la promozione di uno sviluppo sostenibile, dispiegando la sua azione di denuncia, tutela ed educazione su tutto il territorio nazionale.

In particolare, mediante il Settore Educazione e Formazione, costituito nel 1971, ha instaurato un significativo rapporto con il mondo della scuola allo scopo di sviluppare un forte legame tra educazione, formazione e società civile e trasmettere una visione sistematica del patrimonio culturale per una piena educazione alla cittadinanza.



Per questo, rivolge annualmente alle Istituzioni scolastiche una proposta educativa, sulla base di Protocolli d’intesa stipulati sia con il Ministero dell’istruzione sia con il MiC., con iniziative di

formazione dei docenti e di Educazione degli studenti, stipulando convenzioni con le Scuole per la progettazione di PON ed organizzando PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e

l’orientamento).



I PCTO costituiscono per l’Associazione una priorità nella variegata proposta educativa rivolta

agli Istituti superiori di 2°, per cui tenendo presente le difficoltà in cui opera la scuola in questo

periodo, Italia Nostra ha adattato la propria progettazione alle nuove esigenze, proponendo dei

Percorsi in cui la fase formativa sarà fornita completamente on-line, mentre si auspica lo sviluppo della fase laboratoriale in presenza

Tali percorsi, intesi sempre nella logica della co-gestione, come strumenti di promozione sociale e civile e come pratiche di “orientamento”, sono declinati in vari temi, coerenti con i differenti curricula scolastici e convergenti sulle linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione civica.



Si tratta di 10 percorsi, dedicati all’educazione al Patrimonio culturale, che mettono al centro

gli studenti, i quali con tale esperienza potranno acquisire competenze trasversali; essi, infatti

consentono e favoriscono il coinvolgimento di più dipartimenti disciplinari.



Attraverso i PCTO proposti, dunque, si vuole favorire la rigenerazione educativa dei giovani

all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio, alla cultura materiale e immateriale; la promozione sociale e civile; la creazione di professionalità motivate, di classi dirigenti preparate e culturalmente strutturate senza trascurare, inoltre, altri obiettivi quali facilitare la conoscenza di nuove e diverse professionalità connesse alla salvaguardia, alla tutela, alla comunicazione e alla divulgazione del patrimonio e favorire il potenziamento dell’insegnamento dell’educazione civica.

Percorsi che allo stesso tempo vogliono far riflettere sulle problematiche connesse al patrimonio digitale e rafforzare una metodologia di ricerca storica.

In Molise, quest’anno, sono sei gli Istituti che hanno aderito ai PCTO proposti da Italia Nostra e

sono il Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso, il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di

Riccia, l’IISS “Leopoldo Pilla” di Campobasso, l’Istituto Omnicomprensivo di Larino, l’Istituto

Omnicomprensivo di Guglionesi ed il Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli, con un buon numero

totale di classi.



Si tratta, dunque, di un percorso formativo che va ad arricchire i giovani studenti, i quali in base al percorso scelto, si troveranno a dover analizzare il Patrimonio culturale e paesaggistico ed a conoscere quelle che sono le professioni legate ad esso, allo stesso tempo saranno indirizzati ed educati alla tutela e salvaguardia dei beni comuni e del territorio inteso anche come spazio culturale.



Attraverso i percorsi, inoltre, si vuole dare, agli studenti una formazione necessaria per

riconoscere il patrimonio, accrescerne la conoscenza e la consapevolezza. Far entrare dunque il

Patrimonio e il suo valore nel quotidiano dei giovani e indurli a riflettere partendo dalle loro

esperienze.

Gli studenti alla fine del percorso realizzeranno un prodotto digitale corredato da un poster scientifico per testimoniare il lavoro svolto mettendo in evidenza competenze e processi

metodologici; nello svolgimento del lavoro saranno affiancati dai tutor interni e da tutor esterni,

volontari di Italia Nostra, che nel Molise sono alcuni soci di Italia Nostra Campobasso, oltre al

Presidente ed alla referente per il Patrimonio Culturale.

Gianluigi Ciamarra

(Presidente Italia Nostra CB)