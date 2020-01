Eventi/ Aperte le iscrizioni per la ‘I^ Rassegna e Concorso Culturale Nazionale Itinerante 2020’

Il Molise è salito di recente agli onori delle cronache nazionali grazie soprattutto alla pubblicazione del new York Times, che lo pone tra le migliori 50 mete turistiche dell’anno; già da diversi mesi, inoltre, era attiva un’azione di promozione da parte dell’assessorato regionale competente, tesa a valorizzare, di volta in volta, gli aspetti turistici, lo sviluppo economico o le eccellenze in campo culturale. In quest’ottica segnaliamo una bella inziativa che si terrà quest’anno in regione: la I^ Rassegna e Concorso Culturale Nazionale Itinerante 2020. Organizzata dalla ‘Moli2 srls’ rientra nell’ambito del cartellone culturale ‘Molise, turismo e cultura’ già attivo sul territorio regionale.

Poesia, narrativa,musica,danza,fotografia e leggenda: tutte le attività artistiche troveranno spazio in una serie di eventi intineranti sul territorio regionale. La rassegna e il concorso sono dedicati al Molise per la valorizzazione dell’offerta culturale, l’incentivazione delle sinergie tra operatori culturali, la comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo del territorio molisano. Avranno la durata di un anno e saranno organizzati su eventi nei maggiori centri culturali del Molise. Gli eventi si svolgeranno in luoghi prestigiosi e saranno animati dalla presenza di scrittori, editori, giornalisti, personaggi della cultura e dello spettacolo.

Alla rassegna ed al concorso potranno partecipare gli autori residenti in ambito nazionale che iscriveranno le loro opere entro il 20 Marzo 2020. Tutti gli iscritti potranno intervenire e presentare i loro elaborati in un evento e riceveranno un attestato di partecipazione.

Il primo classificato di ogni categoria riceverà un premio legato alle tradizioni ed all’artigianato molisano nella serata finale.

La Rassegna è aperta a tutti gli autori di nazionalità italiana che abbiano compiuto i 16 anni alla data del 20 Marzo 2020 e si arrticola in varie sessioni : Poesia (edita o inedita in lingua italiana a tema libero); Narrativa (Romanzi e racconti editi negli ultimi tre anni dal 2017 al 20 Marzo 2020; Musica (composizioni musicali); Danza (contemporanea e balli popolari); Fotografia (foto a tema libero); Legende (testi editi o inediti a tema libero).

Le opere dovranno essere consegnate o spedite improrogabilmente entro il 20 marzo 2020, farà fede il timbro postale, a MOLI2 S.R.L.s. Vico Concezione n.19 86170 Isernia, o inviate per mail a: [email protected] hotmail.com – [email protected] ;

La quota di iscrizione per ciascuna opera è di Euro 20,00 a copertura delle spese di segreteria, e di Euro 10,00 per i minori di 18 anni, che dovrà essere inviata nello stesso termine tramite bonifico sul c/c MOLI2 all’Iban: IT02M030 6915 6021 0000 0006 337 (BIC: BCITITMMM).

Prestigiosa la giuria che valuterà le opere: Esther Basile – Presidente (filosofa dell’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici); Gioconda Marinelli (scrittrice e giornalista), Maria Stella Rossi (scrittrice e giornalista) e Maria Rosaria Rubulotta (Archivio Istituto Italiano per gli Studi Filosofici).