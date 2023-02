Concorso Nazionale “Matteotti per le Scuole”, menzione speciale per gli studenti dell’IISS di Bojano

Nuovo traguardo per gli studenti dell’IISS di Bojano e in particolare per gli alunni della classe II A dell’ITE che hanno partecipato al Concorso Nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE”



Ricordare Giacomo Matteotti e la sua testimonianza di libertà e di democrazia promosso dalla

Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.dal

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo Studente,

l’integrazione e la Partecipazione.



L’iniziativa si inserisce in un piano di interventi complessivo che il MI promuove da anni per la

formazione dei giovani alla cittadinanza attiva ed alla conoscenza delle istituzioni democratiche.

Il Concorso si colloca peraltro nell’ambito delle attività culturali e di promozione della formazione civile del cittadino che la Fondazione Giacomo Matteotti – ETS e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus da tempo promuovo – congiuntamente e in stretta collaborazione con in Ministero – per i giovani e mira, grazie al coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, a favorire la cultura della cittadinanza attiva e della conoscenza e del rispetto delle istituzioni e dei valori fondanti di una società civile.



In questa edizione, i partecipanti al Concorso sono stati chiamati sviluppare la seguente traccia: “Contro ogni violenza: attualità della testimonianza morale e civile di Giacomo Matteotti”.

Tale scelta tematica ha inteso proporsi quale sussidio allo studio dell’educazione civica e dei

principi e dei valori fondativi della Costituzione della Repubblica italiana. Pertanto, gli studenti

sono stati invitati a produrre elaborati che rappresentino, alla luce del tema sopra indicato, la loro visione dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società.



Al fine di garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, è stato possibile partecipare attraverso la scelta di una delle seguenti tre categorie di elaborato:

 Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute

 Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di venti battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;

 Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti.

ùIl lavoro della Commissione esaminatrice è stato particolarmente impegnativo a causa

del numero e della qualità mediamente assai elevata delle opere in concorso, giunte

peraltro da tutte le regioni d’Italia.



Ai premiati ed ai menzionati saranno inviati un’attestazione ufficiale del Ministero dell’Istruzione

ed un’ampia selezione di pubblicazioni a cura delle Fondazioni Giacomo Matteotti e di Studi storici Filippo Turati. I lavori prescelti saranno pubblicati, previo rilascio del consenso degli Autori e della relativa liberatoria, sui siti internet delle Fondazioni e sul questo sito.



La Dott.ssa Maria Costanza Cipullo, Dirigente del MIUR, si è complimentata per l’alto livello dei

lavori pervenuti e ha spronato gli allievi a concretizzare i valori di rettitudine e probità incarnate da Matteotti, affinchè attraverso la loro pratica quotidiana ogni alunno possa sviluppare spirito critico e senso civico.



Il Dott. Alberto Aghemo, ha ricordato il politico polesano che ha sacrificato la propria vita per la piena attuazione dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese.



Invece il Dott. Luigi Tommasini della Fondazione di Studi Storci Filippo Turati ha sottolineato

come il Concorso su Matteotti ha puntato a favorire lo sviluppo, attraverso la formazione di giovani consapevoli, di una cultura della cittadinanza attiva, della conoscenza e del rispetto delle istituzioni e dei valori fondanti di una società civile.

Gli studenti il 6 febbraio 2023 si sono collegati on line alla cerimonia di premiazione per ricevere la loro menzione per la categoria grafica per il percorso Matteotti smacchia (il detergente contro l’illegalità…) coordinato dalla Prof.ssa Italia Martusciello.

“Merita una menzione particolare il lavoro collettivo degli studenti del “Lombardo Radice” di

Bojano che presenta una divertente quanto efficace composizione nella quale una robusta

capacità evocativa si somma all’ironia con il risultato di catturare l’attenzione del lettore e di

focalizzarla sulla lezione morale e civile di Giacomo Matteotti. Realizzato in tre tavole (ma

disponibile anche in formato e-book) l’opera grafica esalta il tema della legalità, così caro

Matteotti, declinandolo in un linguaggio giovane, spigliato e di presa immediata”.

Fabiola Gianfrancesco un’alunna ha affermato “Sono anni che partecipiamo al concorso su

Giacomo Matteotti, tanto è vero che ogni tanto la nostra prof. scherzando dice “Forse un giorno ci

daranno un premio fedeltà” e quindi anche quest’anno non potevamo non partecipare.

Ringraziamo La Fondazione Giacomo Matteotti e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati e il

Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento

Scolastico per questo riconoscimento che ci rende tutti orgogliosi”.

Rossella Di Lollo, altra alunna “Per noi ragazzi ricevere questa menzione speciale è molto

importante perché Matteotti per noi rappresenta il simbolo della legalità e del senso civico.

E’ un eroe che ha lottato per i suoi valori e ancora oggi la sua probità rappresenta un monito per

la nostra generazione.

Ecco, quindi che, con un tocco di creatività, abbiamo dato vita a questo ebook, sottolineando che se

ci si impregna degli ideali matteottiani, è possibile eliminare i disvalori: dittatura, soprusi,

ingiustizia, corruzione, violenza, disonestà, assenza di democrazia, contro cui ha combattuto

strenuamente Matteotti che è un martire per la libertà che simboleggia per noi oggi il più alto

valore per la lotta per la democrazia.

Esempio per noi giovani, ha dato la sua vita per rendere il nostro Paese più giusto”.

Il Dirigente Scolastico, Anna Paolella ha particolarmente elogiato i suoi alunni.

Care studentesse e cari studenti, ho appreso del vostro brillante risultato nell’ambito del concorso

“Matteotti per la scuola”.

Siete per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, Bravi!

Complimenti quindi ragazzi a voi, alla nostra scuola che vi offre queste proposte formative.

È, questo, un riconoscimento che ci conferma quanto sia importante la direzione che stiamo

percorrendo, per una scuola che potenzi i valori della democrazia volti a preparare voi cittadini

futuri, veri costruttori di una società imbevuta di senso civico e amore per la libertà, proprio quegli

ideali per cui ha tanto lottato Giacomo Matteotti.