Zona Arancione: i Comuni che chiudono la didattica in presenza

Il Molise lunedì 22 marzo entra in zona arancione, molti sindaci compreso il Sindaco del Capoluogo hanno deciso di mantenere chiuse le scuole in presenza fino al 31 marzo, termine che si allungherà al 6 aprile in previsione delle festività pasquali. Di seguito l’elenco dei Comuni:

Campobasso (fino al 31 marzo)

Campomarino

Casacalenda

Castropignano

Larino

Portocannone (fino al 31 marzo)

Petrella Tifernina (fino al 31 marzo)

Ripalimosani (fino al 31 marzo)

Santa Croce di Magliano

Torella del Sannio (fino al 6 aprile incluso)

Toro (fino al 31 marzo)

Isernia (fino al 31 marzo)

Agnone

Capracotta

Cerro al Volturno

Colli al Volturno

Fornelli

Rionero Sannitico

Venafro (fino al 31 marzo)