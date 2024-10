Si terrà a Termoli venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024 il XII Congresso Regionale dell’ Associazione Regionale dei Cardiologi Ambulatoriali (ARCA) del Molise.



Come nelle edizioni precedenti l’ARCA Molise promuove una grande occasione di confronto e approfondimento scientifico sui temi più emergenti delle patologie dell’apparato cardiovascolare che, nonostante gli enormi progressi nella prevenzione, nella diagnostica e nella terapia fatta negli ultimi decenni, rappresentano ancora la principale causa di morte nel mondo occidentale. Obiettivo del congresso è quello di fare un focus sulla prevenzione e trattamento delle principali patologie croniche a cominciare dalla gestione dell’ipertensione arteriosa, secondo le linee guida ESC 2024, per continuare al trattamento ed aderenza terapeutica delle dislipidemie.

Un approfondimento verrà fatto sulla gestione e trattamento della sindrome coronarica cronica, così come sulla fibrillazione atriale, sullo scompenso cardiaco cronico e sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa nella pratica sportiva. L’obiettivo non è solo quello di informare ma anche di condividere con tutte le figure professionali mediche e gli operatori sanitari le principali novità diagnostiche e terapeutiche al fine di ottenere il massimo beneficio per i propri pazienti.



Il Congresso si aprirà venerdì 4 ottobre alle ore 15:00 nella Sala Convegni dell’Hotel Meridiano a Termoli in viale Cristoforo Colombo e vedrà la partecipazione di illustri relatori e la presenza del Presidente Nazionale della Società Italiana di Cardiologia prof. Pasquale Perrone Filardi e del presidente nazionale ARCA prof. Giovanni Battista Zito.