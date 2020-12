Women New Deal: quale futuro per il Basso Molise?

L’incontro – svolto ieri in modalità telematica – ha rappresentato un momento prezioso di

confronto nel quale, finalmente, anche nel Basso Molise ci si è assunti l’impegno di

ribaltare il paradigma solito di sviluppo economico e sociale, per rendere la Donna

protagonista.



Moderatore dell’incontro il Segretario di Federazione, Oscar Scurti, che – dopo i saluti

del Segretario Regionale, Vittorino Facciolla, delle Delegate Regionali, Francesca

D’Anversa e Nicoletta Bartollino, della Vicesegretaria di Federazione, Candida Stellato –

ha passato la parola agli ospiti nazionali che hanno arricchito l’incontro di spunti e

proposte che, implementate nel territorio, possono contribuire alla costruzione di un

rilancio innovativo che coinvolge l’universo femminile nella progettazione e nella

proposizione di linee guida per le politiche future.



Valeria Valente ( Senatrice PD e Pres. Commissione d’inchiesta sul femminicidio), nel

suo intervento, ha sottolineato quanto le disparità lavorative rappresentino – ancora oggi – una discriminante per le donne ed in particolar modo per le vittime di violenza domestica

e quanto sia fondamentale ripensare a modelli economici che rendano la donna

protagonista affinché possa finalmente autodeterminarsi.

Andrea Cozzolino ( Europarlamentare PD), ha sottolineato la necessità di contribuire

anche in Basso Molise all’apertura di quel cantiere che il Partito Democratico sogna per il

futuro del nostro Paese e che considera prioritario l’apporto femminile nella costruzione

di un nuovo modello di società.

Cecilia D’Elia (Portavoce nazionale della Conferenza Donne Dem), infine, dopo aver

fatto un plauso all’iniziativa, ha ribadito il suo impegno e quello della Conferenza

Nazionale delle Donne Democratiche, ad un confronto continuo con il territorio basso

molisano per dare concretezza alla volontà di creare un progetto politico in cui le donne si

sentano valorizzate e protagoniste.

Sulla base degli interventi, delle proposte, degli spunti raccolti durante l’incontro, la

Federazione si è assunta l’impegno di redigere un documento progettuale di rilancio

economico regionale, che renda l’Universo femminile protagonista del cambiamento.

Un progetto Molise per il benessere delle molisane e dei molisani.