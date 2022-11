USA/ Tamponati da un ubriaco: padre e figlio italiani muoiono bruciati nell’auto

Tragedia purtroppo con vittime, compreso un bimbo di 13 anni.

Padre e figlio morti in un incidente stradale, intrappolati tra le fiamme nella loro auto.

Le vittime sono un imprenditore italiano (originario di Murano) di successo da anni California, e suo figlio. Speronati da un ubriaco, non sono riusciti a scappare da quella prigione di fuoco e sono stati bruciati vivi. Avevano 60 e 13 anni.

L’impatto è stato così forte che l’auto ha preso fuoco, trasformandosi in una trappola mortale. Quando sono arrivati i soccorsi, per lìuomo e suo figlio non c’era più nulla da fare.