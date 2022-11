Lavoro/ All’Unimol si parla della promozione dell’integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro

Riceviamo e pubblichiamo

My Job Experience, i career day organizzati dal Placement: primo evento dell’a.a 2022/2023

Lunedì 7 novembre, nell’Aula Magna di Ateneo, dalle ore 10.30 alle 12.00, con Francesco Vena (CEO – Lucano 1894 SRL – Gruppo Lucano) e Emiliano Maria Cappuccitti (People & Culture Director Coca-Cola HBC Italia).

Continuare a promuovere e consolidare l’integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro, orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati e favorendo i primi contatti con le aziende rappresenta, oggi più che mai, l’elemento chiave, prioritario e di rilievo delle attività del Placement di Ateneo.

Le tante e numerose iniziative organizzate in questi anni, caratterizzate dal marchio di fabbrica “My Job Experience”, nascono proprio all’interno del quadro progettuale e delle azioni strategiche del Placement di Ateneo; tutte con un denominatore comune: moltiplicare le opportunità di orientamento in uscita al lavoro grazie alla partecipazione di Special Guest di rilevanza nazionale e internazionale, che con le loro testimonianze potessero suscitare momenti di confronto e di riflessione e offrire occasioni di crescita, di conoscenze e di incontri esclusivi. Senza tralasciare l’obiettivo principale, che è quello di potenziare la filiera universitaria completa, da matricola, a laureato/a, pronti e preparati al mondo del lavoro, ricevendo dai manager ospiti utili suggerimenti su come preparare a gestire, in maniera competente e performante, la ricerca attiva del lavoro nei nuovi scenari post pandemici nel settore della commercializzazione e dell’imprenditoria. Ma certamente non basta.

È altrettanto essenziale allinearsi alle richieste e ai fabbisogni professionali espressi dal mercato del lavoro, assistendo le aziende e gli enti pubblici nella ricerca e selezione di studenti/studentesse e neolaureati./e.

Una determinante accelerazione e una nitida testimonianza di tale impegno sono rappresentate proprio da My Job Experience” i career day organizzati dal Placement dell’Università degli Studi del Molise.

che anche quest’anno vedranno una serie di appuntamenti, tra conferme e novità, ricca di prospettive e a disposizione dell’intera comunità studentesca nei vari gradi e livelli di formazione universitaria, oltre che dei laureati e laureate.

La stretta collaborazione con le attività di Orientamento dell’UniMol e con l’associazione ALUMNI non fa altro che rafforzare tale prospettive.