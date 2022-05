Era un personaggio famoso sui social ed aveva un sogno che si è trasformato in tragedia. E’ successo a Selma, in Oregon. Un noto blogger di 29 anni, è morto in un incidente stradale insieme al suo inseparabile cane.

L’obiettivo finale era arrivare in Alaska dal Brasile, dopo aver viaggiato con il suo amico a quattro zampe e il suo Maggiolino Volkswagen del 1978 per ben 19 Paesi differenti.

Su Facebook il viaggio era stato immortalato con una lunga serie di foto.