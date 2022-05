Cronaca nazionale/ Travolto dall’albero durante la potatura, muore un 48enne

na fatalità che ha generato una tragedia, purtroppo mortale, nel Bresciano, durante i lavori di potatura. Un uomo che con il fratello stava tagliando alcune piante è morto travolto dal tronco di un albero.

Il fratello ha lanciato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’incidente è avvenuto a Cevo in località Vac e la vittima è un 48enne che stava tagliando una pianta con la motosega, quando il grosso albero adagiato al terreno scosceso è scivolato a valle e l’ha travolto.

La notizia su Il Giornale di Brescia.

Inutili i soccorsi,con l’elicottero partito dall’ospedale di Trento e i soccorritori in ambulanza.

Foto di repertorio