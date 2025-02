Unimol/Aree interne, premio di ricerca: IV edizione per miglior tesi di dottorato

Coltivare attenzione per le aree interne attraverso un continuo e costante lavoro di ricerca che mira a produrre ricadute e risultati concreti nelle stesse: con questa mission l’Università degli Studi del Molise continua a costruire opportunità di studio e di visione a vantaggio dei tanti territori italiani in sofferenza perché marginalizzati. In questa direzione va l’assegnazione di un premio di mille euro alla migliore tesi in dottorato di ricerca. Un riconoscimento che Unimol punta a dare all’originalità e all’innovazione delle ricerche condotte e illustrate, all’impatto e alla ricaduta dei risultati ottenuti e alla rilevanza dei risultati per le aree interne. La selezione pubblica giunge alla sua quarta edizione.



Il Centro di ricerca Unimol sulle aree interne e gli appennini (ArIA), diretto dalla professoressa Luisa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro nel Dipartimento di Economia, destina il premio al migliore lavoro finale presentato a conclusione del dottorato. Requisito per poter presentare la domanda di partecipazione è aver discusso la tesi finale nel periodo tra il I gennaio e il 31 dicembre 2024.

Il premio racchiude i vari settori disciplinari nei quali si sviluppano studi e ricerche in materia di aree interne: saranno così valutate tesi di dottorato discusse in ambito agricolo e forestale, ambientale, giuridico, economico, sociale, medico, letterario, storico, relativo ai beni culturali, alle infrastrutture e al territorio.



Per presentare domanda, tramite pec o posta raccomandata con avviso di ricevimento, c’è tempo fino al prossimo 28 febbraio.

Info, bando e modulistica su: https://www3.unimol.it/ateneo/dettaglio-notizia/Premio-TesiDottorato-ArIA