“Un angelo in cielo, e un angelo in terra”, il nuovo libro di Caterina Dato

Il nuovo libro di Caterina Dato, è un’opera che affronta temi universali come la povertà del dopoguerra, la migrazione, il sogno di un futuro migliore, ma anche il dramma di un omicidio, la speranza e il perdono.



In un racconto che mescola dolore e consolazione, l’autrice ci porta a riflettere sul perdono, inteso non come un atto pubblico, ma come un momento profondo e intimo che accade nel cuore e nell’anima di chi lo prova. Come scrive lei stessa nel libro: “Il perdono non è un manifesto da esporre alla vista degli altri. Il perdono è intimo, accade nel posto più profondo dell’anima, accade quando ci si riconosce come anime. Perché le anime sono uguali.”



La narrazione si sviluppa attorno a storie di legami forti e indissolubili, capaci di superare il tempo e lo spazio, con la fede che gioca un ruolo fondamentale nel dar senso a tutto ciò che sembra perduto. Il libro è una riflessione sul dolore, ma anche sulla capacità di trovare, attraverso la fede, una via di speranza e di riscatto.



Alla presentazione parteciperanno:

Caterina Dato, autrice del libro

Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo di Campobasso-Bojano

P. GianCarlo Bregantini, Prefatore del libro

Maria Mancino, curatrice dell’opera



Un’occasione unica per riflettere insieme su temi importanti come il perdono, la speranza e la fede. Non solo un momento culturale, ma anche una possibilità di confronto sulle esperienze che ci uniscono come esseri umani e sulle risposte che la spiritualità può offrirci nei momenti di difficoltà. Un libro che parla al cuore, invitandoci a guardare oltre le difficoltà e a riscoprire la forza della speranza.

Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

Venerdì 1o gennaio 2025, presentazione del libro

“UN ANGELO IN CIELO E UN ANGELO IN TERRA” un viaggio emozionante tra speranza, perdono e fede

Auditorium “Celestino V”- ore 18.00 – Via Mazzini, 80 – Campobasso