Tutto pronto ad Agnone per la festa dei fuochi rituali 2024. Il percorso e gli eventi

Tutto pronto ad Agnone per il primo grande evento del fuoco del mese. Domani 7 dicembre,

alle ore 17:30, torna la “Festa dei Fuochi Rituali” con una terza edizione piena di magia. Si

allarga la rosa dei partecipanti, saranno ben 22 i Comuni presenti con i loro riti tradizionali.

La loro sfilata avrà inizio da via Marconi e terminerà al mercato coperto di viale De

Gasperi, dove sarà acceso il falò della fratellanza con le farchie di Salcito, le ‘ndocce di

Civitanova del Sannio e Agnone, le torce di Pitigliano e le farchie di San Marco in Lamis.

Subito dopo, presso largo Sabelli, uno spettacolo di fuoco con la faglia di Oratino, le farchie

di Montefalcone nel Sannio e le ‘ndocce di Pietrabbondante.



Ci si sposterà, poi, verso via Don Bosco con le farchie di Collelongo, i fuochi di

Sant’Antonio di Montelongo, la farchia di Tufillo, i fuochi di San Giuseppe di Casalvecchio

di Puglia, le smrcka di Acquaviva Collecroce, le lavete di Pietracatella e una nuova

accensione delle torce di Pitigliano.



L’evento terminerà in piazza del Popolo con le farchie di Fara Filiorum Petri, le fiaccole di

Abbadia San Salvatore, la focarazza di Saturnia di Manciano, la festa dei fuochi di Badia

Prataglia di Poppi, le farchie di Roccavivara, le laure di Mirabello Sannitico e le ‘ndocce di

Belmonte del Sannio e Bagnoli del Trigno.



Le iniziative collaterali alla Festa dei Fuochi Rituali partono già da stasera, 6 dicembre, con

lo spettacolo candle light “Magia in Musica – Tango e dintorni” alle ore 21:30 al teatro Italo

Argentino. Spazio domani, 7 dicembre, al convegno “Rete dei Fuochi Cerimoniali” che si

svolgerà nella sala consiliare di palazzo San Francesco alle 11:00. Seguirà alle 16:30

l’accensione in piazza Plebiscito dell’albero di Natale realizzato dalle merlettaie di Isernia.