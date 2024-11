Turismo Esperenziale/Cofelice: Opportunità anche per il Molise con una programmazione seria

“E’ stata una due giorni intensa e proficua: un’ occasione ricca di spunti e proposte per fare del turismo esperenziale una delle armi vincenti del Molise”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Delegato per Turismo e Cultura al margine della BITESP, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale – che si è tenuta a Venezia dal 25 al 26 novembre 2024 .



“Il confronto e l’apertura a nuove proposte – ha affermato l’esponente politico regionale – sono la base dalla quale partire per rivitalizzare il nostro territorio attraverso il turismo esperienziale, che può diventare una chiave vincente anche per la nostra regione.



Questa particolare forma di turismo chiamato “esperenziale” si lega benissimo alle caratteristiche della nostra realtà regionale. Negli ultimi anni, infatti, stiamo assistendo all’affermazione di una nuova concezione di vacanza che predilige la qualità delle esperienze vissute.



Non, quindi, un turismo di massa – prosegue il Delegato al Turismo- ma un viaggio che incanti i visitatori attraverso la cultura dei luoghi con le loro tradizioni, la loro storia e le loro ricchezze enogastronomiche. In questo modo attraverso la conoscenza diretta del luogo, l’esperienza di un soggiorno diventi unica e irripetibile. In quest’ottica – ha affermato ancora il Consigliere Cofelice – il Molise può davvero fare la differenza.

Nei nostri incantevoli borghi il turista riuscirà a connettersi con la natura e i suoi luoghi, ancora incontaminati ma ricchi di tradizioni, oltre a fare esperienze di sapori tipici e genuini. Ora bisogna mettersi subito al lavoro – conclude – affinché il valore del nostro Molise possa essere espresso al meglio, anche attraverso una programmazione seria da attuare in sinergia con tutti i comuni della regione”