Tragedia di Casalbordino, tra le vittime anche un molisano

Lutto e dolore per la tragedia di Casalbordino, dove un incidente nella fabbrica Sabino Esplodenti avrebbe provocato la morte di almeno tre persone per cause ancora in corso di accertamenti.

La fabbrica che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche è stata già teatro di un simile incidente nel dicembre del 2020 in cui persero la vita tre persone; anche in passato altri gravi incidenti, sempre nello stesso sito.

Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, i sanitari del 118, Polizia, Carabinieri, Polizia Locale di Casalbordino e Guardia di Finanza e Protezione Civile.

Purtroppo anche il Molise piange la sua vittima; si tratta di un 40enne di Palata, Gianluca De Santis.

Gli altri due operai sono di Lanciano e Casalbordino.