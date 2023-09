IT Alert/Il test di allarme pubblico nazionale in Campania e confini di Puglia e Molise

La Regione Campania, oggi martedì 14 settembre, alle ore 12:00, esegue il test IT-Alert del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Pertanto, anche in Molise, per il fenomeno

dell’overshooting, anche i telefoni cellulari, agganciati alle celle di telefonia mobile che coprono i territori di confine fra la regione Puglia e la Regione Molise, saranno raggiunti da un messaggio di test IT-Alert, , il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale.



I dispositivi interessati suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche tipiche attivate sugli apparecchi telefonici mobili in uso.

Il messaggio trasmesso SIMULA una condizione di allerta, ma chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla, tranne che accertarsi dell’effettiva ricezione del messaggio.



Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori test nelle varie regioni italiane, ricordando a tutti

che il 19 settembre alle ore 12.00 avverrà il test IT-Alert sul territorio della regione Molise.



Ulteriori informazioni relative al sistema IT-Alert potranno essere acquisite sul sito

istituzionale www.it-alert.it o sul sito www.protezionecivile.molise.it.