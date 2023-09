“Tra natura e storia”: il gruppo CAI dell’Emilia Romagna ed Abruzzo in visita al bosco Fantine di Campomarino

“Pioggia attesa in un giorno di settembre”: sembrerebbe quasi il titolo adatto per raccontare cinque ore d’insolita ma stimolante follia.

Nella prima mattinata il gruppo è arrivato a Termoli, ad attenderli alcuni soci di ABM tra i quali Oscar De Lena che ha raccontato la storia della città e fatto visitare i luoghi più belli del borgo vecchio: la Cattedrale, il Castello e, al suo interno a vedere lo spettacolo del mare dal punto più alto e ancora tutto il borgo antico passando naturalmente per “a Rejecelle” (il vico più stretto d’Italia), chiamata così dai cittadini di Termoli.



La pioggia fresca e insistente di domenica 24 settembre 2023 non ha impedito la già programmata visita al Bosco Fantine di Campomarino, dove il gruppo si è trasferito a metà mattinata.

L’area boscata, le radure, la macchia mediterranea il Re della Foresta l’albero innamorato e le fantine, con la loro bellezza che, con lo scroscio della pioggia battente, hanno sorpreso piacevolmente i Soci CAI di Cesena e gli amici Abruzzesi del CAI di Avezzano e Pescina.



Ad accogliere gli ospiti alcuni soci di ABM che hanno preparato loro un piccolo ristoro con caffè,

tramezzini e crostate, tra l’altro molto gradito dai partecipanti e poi, spazio alla Natura ed alla conoscenza della Biodiversità. Sono stati illustrati ai presenti le infinite peculiarità del bosco Fantine e mostrato loro le immancabili foto del Tasso, dei Lupi, degli Istrici e delle tantissime specie di volatili che abitano il bosco.



A tutti gli ospiti è stato regalato il libro “Piccoli Amici”, l’ultimo realizzato da ABM.

Di certo il gruppo di ABM con Patrizia, Maria, Amelia, Lucia, Oscar e Luigi sono riusciti a far piacere anche questa escursione bagnata.



E poi siamo convinti di una cosa: se esci solo con il sole non vedrai mai l’arcobaleno!

E noi l’arcobaleno lo abbiamo trovato al C.E.A. Fantine di Campomarino.

“Sorridi sei al C.E.A. Fantine” con questo cartello sono stati accolti gli oltre 50 ospiti che hanno visitato il ns. territorio.

