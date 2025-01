(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono stati trovati morti all'interno di un appartamento di Terni, dove era divampato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dopo una segnalazione del 118, e la polizia. Nell'abitazione è stato trovato morto anche un cane. Sono in corso le indagini per chiarire esattamente cosa sia accaduto e le cause del rogo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)