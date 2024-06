Termoli/Tentato furto in appartamento, arrestati due giovani

A conclusione di un tempestivo intervento effettuato in Petacciato (CB) e dei relativi immediati accertamenti, i militari della Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno arrestato 2 giovani di 20 e 26 anni, entrambi già titolari di precedenti di polizia e/o penali, rispettivamente residenti nelle province di Campobasso e Trapani, resisi responsabili del reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, previsto e punito dagli articoli 56, 110, 624 bis e 625 del Codice Penale.



I militari infatti, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, sorprendevano i 2 soggetti all’interno di un’abitazione privata sita in Lido di Petacciato (CB), dove gli stessi si erano introdotti previa effrazione della porta d’ingresso ed avevano messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro ed oggetti di valore, ma senza essere ancora riusciti ad asportare nulla.



Per i 2, appurate le loro chiare responsabilità in merito alla commissione dei reati per cui si procede, scattavano le manette; infatti venivano tratti in arresto e tradotti presso la casa circondariale più vicina al luogo della condotta delittuosa, per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini Preliminari, come richiesto dal Pubblico Ministero, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato ed i giovani venivano rimessi in libertà, ma contestualmente sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza.



Quanto fatto nella circostanza dai Carabinieri della Compagnia di Termoli (CB) conferma l’importanza rivestita dall’attività di controllo del territorio posta in essere dai militari della Benemerita che, specie con l’approssimarsi della stagione estiva, devono confrontarsi con una recrudescenza dei reati predatori nei ben 17 Comuni ricadenti nel territorio di competenza del locale Comando Arma di via Brasile ed in

particolare in quelli ubicati lungo la fascia costiera.