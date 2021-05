Tanta paura per un incidente stradale che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze. Tamponamento in via Firenze a Termoli, tra due auto.

Sul posto agenti delle forze dell’ordine, il 118 Molise con i volontari della Misericordia della città adriatica; trasferiti al pronto soccorso del San Timoteo i conducenti delle due auto.

Le loro condizioni non sono ritenute gravi.