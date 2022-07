Termoli/ Revocato il projet financing dell’ampliameto del cimitero comunale

L’ampliamento del cimitero di Termoli non si farà. Il Comune di Termoli ha infatti revocato il project financing per l’ampliamento del cimitero comunale, progetto approvato dall’Amministrazione Sbrocca che prevedeva un esborso privato pari a 14 milioni e mezzo di euro in cambio della gestione eella struttura per 15 anni.

Adesso naturalmente si potrebbe aprire la strada che porta verso contenziosi giudiziari da parte delle due ditte che si erano aggiudicate l’appalto,

Il progetto era stato approvato in Consiglio comunale nel maggio 2019.

Tra i motivi della decisione della Giunta Roberti, l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione che porterebbe a significativi aggravi di spesa per l’esecuzione delle opere e, a detta del Comune, ad “una insostenibilità del Piano economico e finanziario”.