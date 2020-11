Termoli prossima tappa del ‘Cammino della Pace’ che unisce Abruzzo, Molise e Puglia

Al progetto è al lavoro l’Amministrazione comunale con l’assessore a Turismo e Cultura Michele Barile.

Il tour si snoda tra 470 chilometri di paesaggio naturale che attraversa numerosi comuni d’Abruzzo fino alla costa molisana tra boschi, sentieri, le belle spiagge di Termoli, aree archeologiche, santuari, monumenti per poi proseguire verso San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Il cammino è un:”procedere lento ma progressivo con una direzione. Non è una semplice passeggiata e neanche una marcia”.



Termoli con il suo patrimonio naturalistico ricco di storia e monumenti di grande valore punta a conquistare nuovi ambiti turistici legati anche ai percorsi religiosi dei fedeli. A conclusione delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, la città sarà inserita in nuovi circuiti turistici in grado di garantire nuove opportunità alla realtà locale.

Intanto, il video ‘Semplice bellezza. Sei a Termoli’, iniziativa patrocinata dal Comune di Termoli e dall’Università del Molise.