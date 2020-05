Termoli/ Orario di chiusura anticipata di bar e pub e limitazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Il sindaco di Termoli Roberti ha emanato una nuova Ordinanza sindacale, da subito in vigore e fino a nuovo provvedimento, in materia di contenimento de Contagio da Covid 19 e prevenzione dell’assembramento, in particolare ordina:

la chiusura anticipata alle ore 23,00 di tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi

pubblici (BAR e PUB) e delle attività di vendita mediante distributori automatici; il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 20,00 alle

ore 6 del giorno successivo; dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l’obbligo

dell’utilizzo di sistemi di protezione previsti dall’art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del

17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo

restando il divieto di assembramento.