Termoli/ Musica e solidarietà, Fernanda d’Ercole lancia il suo nuovo brano nel pieno dell’Estate termolese e della celebrazione Avis

Riceviamo e pubblichiamo per conto di AVIS TERMOLI

Per il 40° ANNIVERSARIO della sua fondazione AVIS TERMOLI sospinge ancora e sempre la Solidarietà, per mezzo di promozione della donazione e raccolta del sangue, con un concerto di livello e classe. Sarà Fernanda D’Ercole a deliziarci con il suo “E adesso è così”, nella serata del prossimo SABATO 13 AGOSTO alle ORE 21,30 presso LA SCALINATA del FOLKLORE.

L’ottima cantautrice vastese lancerà così questo nuovo disco proprio a Termoli e regalerà un omaggio alla grande Mina, che interpreta con grande efficacia e con vero trasporto.

Questa artista sfoggia una voce che ha ancora notevoli margini di crescita e dunque le carte per una evoluzione canora verso determinate vette sono in regola, in linea con la sua ricerca musicale. Fernanda D’Ercole ha basi di conoscenza della Musica solide e che affondano le radici nella sua infanzia: studi iniziati all’età di sei anni, a studiare organo; poi via al percorso musicale il Conservatorio a Pescara e gli anni di collaborazione con l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai a Torino per concerti con i più grandi direttori d’orchestra dei panorami nazionale e internazionale.

La serata sarà condotta da Valentina Fauzia, una garanzia per la grande esperienza già maturata in questo ruolo e la conoscenza del mondo della comunicazione.

La cantautrice presenterà questo nuovo lavoro con la sua squadra:

• DONATO SANTOIANNI (tastiere, piano)

• ANTONIO SALVADOR CONTE (percussioni)

• MARCO MOLINO (batterie)

• FABIO MERIDIANI (basso)

• GIUSEPPE D’ANGELO (chitarre)- MARCO SALVATORE (sax)

• LUCA RICCIONE (trombone)

• DOMENICO DI FRANCESCO (tromba)

• NICOLA CORDISCO (chitarra)

• GRAZIANO CARBONE (batteria

• … e poi il ricordo, con un grazie di cuore “del nostro ‘angelo’ MICHELE CAMPOPIANO (BASSO)”, purtroppo scomparso di recente.