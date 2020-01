Non ce l’ha fatta la 70enne che questa mattina, 3 gennaio, è stata investita, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I medici della divisione di emergenza hanno provato di tutto per salvarle la vita ma la donna era arrivata già in coma profondo. I medici stavano anche valutando un trasferimento in reparto più attrezzato quando il cuore della donna ha smesso di battere.