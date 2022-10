Termoli / Il progetto di Sintattica Servizi e turismo con gli chef Igles Corelli e Solly Tomasone

Il 22 ottobre 2022, Sintattica Servizi e Turismo, presso Oyster Fish di Solly Tomasone, alla presenza dello chef stellato Igles Corelli, riceverà alcune, selezionate, aziende in un meeting organizzato per la presentazione della nuova struttura impegnata nell’organizzazione di eventi di hospitality and food.

Sintattica Servizi e Turismo, facendo seguito all’esperienza dell’ultima estate, alle Isole Tremiti, relativa alla gestione degli immobili appartenuti al Maestro Lucio Dalla, organizza il meeting al fine di presentare il progetto alle aziende presenti.

Sintattica Servizi e Turismo, Igles Corelli e Solly Tomasone uniranno

le loro esperienze al fine di valorizzare il network di aziende partner del progetto medesimo.

Il catering, guidato dagli chef Igles Corelli e Solly Tomasone, coinvolgerà una brigata di cuochi professionisti ed utilizzerà, nelle preparazioni del catering, esclusivamente i prodotti della rete delle aziende partner.

La fase di start up della struttura è iniziata nel mese di agosto 2022 con lo show cooking di Igles Corelli durante il soggiorno dello Stesso nella bellissima Villa Dalla alle Isole Tremiti.

La struttura creata dalla Sintattica SET e dagli chef Igles Corelli e Solly Tomasone sarà operativa in tutto il territorio nazionale.

Durante l’incontro gli chef Corelli e Tomasone realizzeranno, per i partecipanti, uno show cooking a “quattro mani”.