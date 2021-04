Termoli, auto sbanda e finisce a ridosso di un bar. Ferita 24enne

Alle ore 6 di stamane in una via del centro abitato di Termoli è stato richiesto l’ intervento della squadra cittadina dei Vigili del Fuoco.

Per cause in corso di accertamento un auto prima è entrata in collisione con dei veicoli parcheggiati poi ha finito la sua corsa a ridosso di un area coperta antistante un bar.

La conducente, una giovane 24enne, è stata soccorsa dall’ unità 118 e trasportata in ospedale, mentre la squadra dei vigili del Fuoco di Termoli si è adoperata per la messa in sicurezza dell’area e delle auto interessate dall’evento .

Per i rilievi di rito dell’assistente in loco gli agenti della polizia di città.