Successo per il primo appuntamento di Quartiere Pulito a Difesa Grande

Grande successo per il primo appuntamento di Quartiere Pulito sabato scorso a Difesa Grande, organizzato dalla Rieco Sud con la partecipazione dell’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli. L’iniziativa ha visto la partecipazione di tanti residenti che in mattinata si sono recati presso il piazzale della Chiesa di Santa Maria degli Angeli per conferire oggetti grandi e piccoli di cui volevano disfarsi, depositandoli nel container messo a disposizione dalla Rieco Sud. Una squadra di operatori ha inoltre provveduto allo spazzamento delle strade e dei marciapiedi e alla pulizia dei parchetti del quartiere.

“Ringrazio la Rieco Sud che ha organizzato un evento molto partecipato – commenta l’assessore Rita Colaci – e che ha visto come protagonisti i residenti di uno dei quartieri più popolosi della nostra città. Come spesso accade, i cittadini si dimostrano non solo sensibili verso i temi ambientali, ma anche molto disponibili e volenterosi, e la giornata ecologica di sabato lo testimonia. Mi sono recata personalmente a conferire alcuni oggetti rotti di cui volevo disfarmi e sono stata accolta da personale gentile e disponibile. Queste iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare le persone in modo diretto e pervasivo, entrando quasi nelle loro case per mostrare quanto sia facile fare un gesto eco friendly, come quello di conferire correttamente gli ingombranti e i Raee piuttosto che abbandonarli per strada.

Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato attivamente all’iniziativa”.

Il prossimo appuntamento con Quartiere Pulito è in programma sabato 10 luglio nel quartiere di Porticone.

Per info chiamare il numero verde gratuito 800688712 o scrivere sulla pagina Facebook Rieco Sud.