Stefano Maggiani eletto I Vice Governatore del Distretto Lions 108 A Italy

La Presidente Raffaella Petti e i Soci del Lions Club Campobasso esprimono la loro soddisfazione per l’elezione del Socio Stefano Maggiani alla carica di I Vice Governatore del Distretto Lions 108 A Italy.

Ed invero, nella giornata di ieri, nell’ambito del XXVIII Congresso Distrettuale Lions di Pesaro, si è svolta l’Assemblea elettiva delle Cariche Distrettuali a.s. 2024/2025 a cui hanno preso parte in qualità di Delegati del Lions Club Campobasso i Soci Eugenio Astore, Alfredo Potito, Maged Katsoura Colozza e Piero Colozza.

Il candidato Stefano Maggiani, Socio del Lions Club Campobasso dal 2002 e già II VDG, con il suo intervento ha suscitato l’emozione e la condivisione dei Lions presenti e a seguito della votazione è risultato eletto con 214 voti su 230 votanti.

Un risultato importante per il Lions Club Campobasso ma anche per tutti i Lions Clubs Molisani Distretto Lions 108 che vede unite e rappresentate ben quattro Regioni, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, che da ventotto anni servono in Amicizia le loro Comunità.

Doveroso ricordare che il Lions Club Campobasso nei suoi 66 anni di storia ha visto eleggere già due Governatori nelle persone dell’Ing. Luigi De Micco e dell’Avv. Eolo Ruta.

Il Congresso è sempre un momento importante nella vita di una associazione e lo e ancora di più per una Associazione Internazionale come il Lions che raccoglie ed eroga nel Mondo ben 5 miliardi di dollari di interventi per Service dedicati alle popolazioni vittime di catastrofi naturali, di guerre e di altre problematiche umanitarie.

Il Lions Club Campobasso, solo per citarne alcuni, è stato protagonista della realizzazione, presso la Questura di Campobasso e presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dei Service Lions delle Sale d’ascolto per le Donne e i Bambini vittime di Violenza.

Terminata questa parentesi Elettorale il Lions Club Campobasso e tutti i Lions del Distretto, nel rispetto della loro tradizione, sono già al lavoro per Servire le loro Comunità e chi si trova nel bisogno.