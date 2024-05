Editoria/ “I tratturi e la transumanza con approcci per la didattica”: il volume presentato al Salone del libro di Torino

Sabato 11 maggio ore 14, nella vetrina internazionale del Salone del libro di Torino, all’interno dello stand K55 gruppo BACME S.r.l.s., le autrici e docenti Rosanna Tremonte e Laura Caruso hanno presentato il volume “I tratturi e la transumanza con approcci per la didattica”. Il volume è edito dalla casa editrice “Gump Medi Livatino”, una casa editrice nella scuola, nata dalla sinergia tra la casa editrice Gump Edizioni, presente da oltre dieci anni sul panorama editoriale molisano, ed il Liceo Classico Medi Livatino di San Marco dei Cavoti (BN).

Il libro si configura come un lavoro di tipo scientifico, sviluppato nell’ambito della topografia antica e applicato in un contesto didattico liceale. Il volume inizialmente approfondisce il tema della transumanza nella sua dimensione storica, economica e culturale generale, focalizza poi l’attenzione sulla linea tratturale appenninica del Pescasseroli-Candela. Infine, si sofferma un tratto del tracciato, quello ricadente nel territorio di San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento, per “leggere” tracce, segni, evidenze presenti nel e sul territorio legati al passaggio della secolare arteria viaria tratturale.

La finalità dell’opera è quella di fornire tracce di lavoro laboratoriale attraverso le quali gli studenti possano “orientarsi” nella realtà che li circonda ed esercitare le competenze chiave per l’apprendimento permanente partendo da conoscenze in storia, archeologia, topografia, economia, diritto, editing, e tanto altro.

Roberto Colella, direttore editoriale Gump Edizioni, facente parte del gruppo BACME S.r.l.s., ha sempre creduto in questa iniziativa, riuscendo a portare le autrici del volume, Rosanna Tremonte e Lauro Caruso, alla ribalta nazionale.