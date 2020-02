“Sorry, we missed you” di Ken Loach, doppia proiezione al Cinema Oddo di Termoli

Torna la Rassegna Cinematografica Tempi Moderni, giunta alla sua ottava edizione. Giovedì 20 febbraio, nel consueto doppio spettacolo delle 18 e delle 21 al Cinema Oddo, la prima delle quattro proiezioni in programma. Sarà proiettato l’ultimo film di Ken Loach, Sorry we missed you (G. Bretagna, Francia, Belgio, 2020): Ricky, Abby e i loro due figli vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili.

Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra.



Loach, due volta Palma d’oro a Cannes, racconta con semplicità, maestria e precisione gli effetti del liberismo oggi. Una famiglia si scontra col lavoro che frantuma le esistenze e le relazioni quotidiane: Sorry, we missed you è un film sui sentimenti al tempo del precariato.

L’appuntamento è di quelli da non perdere! Ricordiamo che i carnet da 4 ingressi sono disponibili presso lo stesso Cinema Oddo, presso la Casa del Libro e presso la Libreria Fahrenheit di Termoli al costo di soli 15 euro. Vi aspettiamo, come sempre, in tante e in tanti!!