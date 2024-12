Serie C, Girone B/Campobasso-Rimini 1-2. I rossoblù meritavano il pareggio

Campobasso: Forte F, Benassai, Calabrese, Mancini, Morelli, Pierno, Forte R, Pellitteri, Di Nardo, D’angelo, Di Stefano.All Braglia.

Rimini: Colombi, Falbo, Gorelli, melegalaitis, Garetto, Longobardi, Piccoli, Langella, Cinquegrano, Cioffi, Parigi. All Busce’.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro.

Marcatori: al 9 e al 45 Parigi, al 50 Di Stefano.

Spettatori circa 3500 di cui circa 100 venuti da Rimini. Serata molto fredda.

Al 5, tiro di Di Nardo che viene deviato in angolo. Al 9, azione del Rimini e Parigi un ex approfitta di un errore della difesa di casa e segna 1-0 per gli ospiti. Al 15, ammonito Garetto per un fallo su D’angelo. Al 25, azione dei locali ma la difesa romagnola fa buona guardia. Al 30, tiro di Pierno ma Colombi blocca la palla. Al 36, Colombi respinge secondo i rossoblu oltre la linea di porta ma l’arbitro fa cenno che e’ tutto regolare. Al 42, tiro di Di Stefano e Longobardi respinge col gomito, e’ rigore ma non per il direttore di gara. Al 45, Parigi realizza il 2-0 per il Rimini. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 50 gran tiro di Di Stefano che segna un bel goal e’ il 2-1. Al 60 , escono Morelli e D’Angelo ed entrano Haveri e Baldassin. Al 70, tiro di Pierno di poco fuori. Al 82, Haveri tira fuori da buona posizione. Al 90, Di Nardo viene placcato in area ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Finisce cosi, la partita con un altra sconfitta ma i rossoblu avrebbero meritato il pareggio, giornata storta per l’arbitro che ha negato due rigori ai rossoblu adesso bisogna pensare a giovedi con la partita di recupero contro il Milan Futuro.

Arnaldo Angiolillo