Serafini nuovo Direttore Sanitario del San Timoteo, soddisfazione di Roberti

Il sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale tutta esprimono viva soddisfazione per la nomina a Direttore Sanitario facente funzioni dell’ospedale San Timoteo di Termoli conferita al dottor Giovanni Serafini.



La nomina segue alla riorganizzazione del nosocomio adriatico passato da Unità Semplice

a Unità Complessa. Il dottor Serafini, Primario del Reparto di Otorinolaringoiatria, rappresenta sicuramente un punto di riferimento importante per tutto il personale

ospedaliero, ma anche per tutta la città di Termoli. Professionista indiscusso, è sempre

stato in prima linea nella difesa dell’ospedale e dei suoi reparti.

Al dottor Giovanni Serafini l’amministrazione comunale augura buon lavoro nella consapevolezza di aver trovato una giusta guida che saprà rappresentare nelle sedi opportune le esigenze del San Timoteo.