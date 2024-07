Sepino/Agosto di concerti: Rivera e il premio Paganini Simon Zhu nel suggestivo scenario del parco

Sette concerti di assoluto spessore tra luglio e agosto con nomi di spicco del panorama internazionale, il tutto impreziosito dalle splendide location del Parco Archeologico di Sepino: il teatro e il foro. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Un Piano per Sepino”. Presenti alla conferenza stampa che si è svolta nella sala riunioni del Parco Archeologico, il direttore Enrico Rinaldi e il direttore artistico Simone Sala.

La conferenza stampa è stata l’occasione per Rinaldi, di comunicare alla stampa presente importanti novità e risultati significativi che il Parco Archeologico di Sepino ha fatto registrare nel primo semestre da quando è stato istituito il biglietto: “Abbiamo voluto fortemente questo evento – ha sostenuto nel suo intervento alla stampa Rinaldi – segno che stiamo muovendo passi importanti per la valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino. La nostra non è una sensazione ma sono i dati a parlar chiaro: da quando è stato introdotto il biglietto abbiamo avuto ben 13mila ingressi con visitatori e turisti provenienti non solo dal contesto regionale. Stiamo avendo diversi flussi di turismo italiano e internazionale e siamo solo all’inizio di un processo integrato che vedrà Sepino al centro del progetto museale del Molise. Sono numeri importanti e, per la prima volta nella storia del sito, ne abbiamo contezza in quanto si tratta di dati ufficiali. “Un Piano per Sepino” ci aiuterà a far crescere ulteriormente questo dato: siamo un Parco aperto e attento ad ospitare eventi di promozione come questo che stiamo presentando oggi”. Rinaldi si è poi soffermato con i giornalisti su due importanti novità: “Manca poco ma a breve presenteremo una mostra con la quale racconteremo nei dettagli i primi risultati degli scavi avviato lo scorso anno. Inoltre stiamo puntellando la promozione strategica di comunicazione del Parco: abbiamo da poche settimane attivato le pagine social ufficiali e stiamo lavorando alla realizzazione del prodotto turistico che andrà a valorizzare ulteriormente le bellezze del Parco Archeologico.

Soddisfatto il direttore artistico del festival, Simone Sala, per il cartellone messo in piedi: “Il pubblico potrà godersi concerti di assoluto spessore. Saranno presenti artisti di fama internazionale, eventi imperdibili che saranno ancora più belli e suggestivi grazie alla cornice che il Parco regalerà nelle serate d’estate. Oltre al collaudato live al Teatro, in occasione del concerto del 13 agosto con l’Orchestra Sinfonica di Latina diretta da maestro Robert Carter Austin, regaleremo al pubblico una grande emozione perché il concerto si terrà per la prima volta al Foro”. Nel cartellone spiccano i live del violinista Simon Zhu, vincitore del prestigioso Premio Paganini 2023 e del pianista Diego Rivera in occasione del concerto al Foro.

Di seguito le date ufficiali dei festival:

Storie di Musica II Edizione

Teatro Sannitico – Pietrabbondante (Is)

•5 Luglio ore 18.30 – SIMONE SALA (Piano), ARTURO CACCAVALE (Tromba)

EVENTO GRATUITO

•12 Luglio ore 18.30 FRIDA BOLLANI MAGONI (Piano e Voce), ALBERT ENO (Chitarra)

Ticket 15€ + pv

Un Piano per Sepino II Edizione

Parco Archeologico Sepino (Cb)

•2 Agosto ore 21.30 – Roberto Cominati (PIANOFORTE)

ticket 10€ + pv

•8 Agosto ore 21.30 – Emanuele Delucchi (PIANOFORTE)

ticket 10€ + pv

•11 Agosto ore 21.30- Simon Zhu (VIOLINO), Simone Rugani (PIANOFORTE)

ticket 15€ + pv

•13 Agosto ore 21.30 -ORCHESTRA SINFONICA DI LATINA

– Direttore d’Orchestra Robert Carter Austin

-Pianisti Solisti: Lorenzo Vergalito, Michele Apollonio, DANIEL RIVERA.

ticket 20€ + pv

•23 Agosto ore 21.30 – Ilaria Loatelli (PIANOFORTE)

ticket 10€ + pv

•30 Agosto ore 21.30 – Angelo Giovannitti (PIANOFORTE)

EVENTO GRATUITO

Biglietti in prevendita online sul circuito nazionale www.ciaotickets.com

***PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per gli eventi gratuiti tramite il sito www.eventbrite.it