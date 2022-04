“Se questo è un uomo”: gli orrori della guerra, i valori della resistenza. A Guglionesi la mostra dedicata a Primo Levi

L’ invasione dell’Ucraina, da parte della Federazione Russa, quale sia la sua motivazione, ci ha riproposto immagini, che pensavamo relegate al secolo scorso, fatte di morte e distruzione, di stragi e forni crematori, di un esodo forzato di milioni di persone (donne e bambini in prevalenza) sradicate dai loro territori e dalla loro vita.

La resistenza del popolo Ucraino all’invasione porta con sé, come sottolineato dal presidente Mattarella, l’eco dei valori per cui hanno combattuto i nostri partigiani durante la Resistenza. Parole, quelle del nostro Presidente,che rendono drammaticamente attuali le parole e la testimonianza di Primo Levi.

Per questo motivo vogliamo, quest’anno, celebrare il 25 aprile “ Festa della liberazione ” con le parole di Primo. Lo faremo attraverso una mostra biografica a lui dedicata composta da: 25 tavole disegnate da Alessandro Ranghiasci , con testi di Matteo Mastragostino , pubblicate dalla casa editrice BeccoGiallo ; 5 tavole nella traduzione Croata pubblicate dalla casa editrice Sandorf .

La mostra, con un linguaggio semplice e diretto, ci aiuta a conoscere la sconvolgente vergogna dei campi di concentramento e delle leggi razziali raccontata attraverso gli occhi e la testimonianza dello stesso narratore. Una testimonianza che ci invita, a 35 anni dalla sua morte: a “meditare su ciò che è stato affinché non si ripeta” ; a conoscere gli orrori della guerra per perseguire, con ostinazione, la pace e la libertà dei popoli ; a “non dimenticare” quanti sacrificarono la loro vita per ridare all’Italia la libertà sottratta dalla violenza e dai crimini del fascismo e del nazismo.

Sarà l’occasione di accomunare Primo Levi ed il nostro Francesco Jovine Lunedì 25 aprile alle ore 11,00 a Guglionesi , presso i locali adiacenti la scuola di musica siti nella villa comunale “Castellara”, verrà inaugurata la mostra biografica su Primo Levi e, con essa, la sede cittadina del Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Jovine.

Partecipano all’evento: Mario Bellotti (Sindaco di Guglionesi), Maurizio Varriano (presidente del Parco Letterario e del Paesaggio F. Jovine Aps), Giorgio Gagliardi (presidente F. Iovine – Arci), i rappresentanti del Parco Letterario e del Paesaggio “ F.Jovine”, amministratori pubblici. Le note musicali di Lino Rufo accompagneranno l’evento e ci porteranno a cantare “ Bella Ciao “. Programma : ore 11,00 Saluti Istituzionali – Inaugurazione Mostra ore 11,30 Viaggio tra le tavole di Primo Levi ore 11,50 Dibattito e interconnessione sugli accadimenti passati e quelli odierni ore 12,30 Primo Levi Incontra Francesco Jovine – Il pensiero ore 13,30 .