“Se hai cara la pelle”: focus della Lilt Campobasso sui tumori cutanei

Il 9 giugno alle ore 17 si terrà un incontro presso la sala consiliare del Comune di Termoli,

nell’ambito della Campagna Nazionale LILT per la Prevenzione dei Tumori Cutanei.

La LILT di Campobasso in collaborazione con la F.I.D.A.P.A. Sezione di Termoli approfondirà il

tema della difesa della pelle soprattutto in procinto dell’avvio della stagione balneare e

dell’esposizione al sole.

Ad aprire l’incontro i saluti del Sindaco di Termoli Francesco Roberti, di Esmeralda Pettine

presidente Fidapa di Termoli e di Carmela Franchella presidente LILT Campobasso.

Si entrerà, poi, nello specifico della prevenzione dei tumori cutanei e dell’invecchiamento precoce della pelle con la dott.ssa Maria Laura De Cristofaro e il dott. Leonardo Cuccia.



A conclusione sarà presentato, a cura di Daniela Battista presidente di “La Casa del Libro”, il libro “Un inaspettato piccolo ciclone” di Lucia Villani. Nel 2012, la termolese Lucia aveva 12 anni, quando raccoglie nel suo diario di bordo la sua lotta contro il “mostro”.