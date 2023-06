A Termoli la “Notte Bianca dei Bambini”

Inizia all’insegna dei più piccoli l’Estate Termolese che tante sorprese ha in serbo per tutta la stagione estiva. Sabato 10 giugno sarà la volta della “Notte Bianca dei Bambini” organizzata

dall’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo in collaborazione con le tante associazioni

che operano sul territorio.



Spazio ai più piccoli per una serata intera, potranno divertirsi e svagarsi grazie alle numerose attività e all’animazione prevista per tutte le vie del centro cittadino. Dalle ore 18 in poi Termoli diventerà una sorta di città dei balocchi nella quale i protagonisti saranno gli artisti di strada, le scuole di danza, il laser game, il cinema, l’angolo dedicato alla lettura e tanto altro ancora.

Tutto a base di buona musica e animazione. Di seguito l’intero programma della manifestazione:

PIAZZA VITTORIO VENETO dalle 18:00

GIOCHI GONFIABILI ed ESIBIZIONE DEI GRUPPI DI BAMBINI DELLE SCUOLE DI DANZA

a cura di Di Marco

PIAZZA VITTORIO VENETO dalle 21:00

LABORATORI TULLET

a cura del Centro A.B.A. Giraluna

C.SO NAZIONALE dalle 18:00

ESIBIZIONE DEI GRUPPI DI BAMBINI DELLE SCUOLE DI DANZA

a cura di MR Solutions

C.SO NAZIONALE (Incrocio Via Roma) dalle 21:00

ANIMAZIONE, PALLONCINI E TATUAGGI

a cura di SORRIDERE SEMPRE ODV

PIAZZA S.ANTONIO dalle 19:00

LASER GAME E GIOCHI IN REALTA’ VIRTUALE

a cura di LASERTAG CLUB

VIA ROMA dalle 19:00

IL TRENINO DEI BAMBINI

a cura di GTM

PIAZZA MERCATO dalle ore 21:00

GIOCANDO CON MAGO TONY

a cura di MR Solutions

BELVEDERE DEI FOTOGRAFI dalle ore 21:00

CREIAMO GIOCANDO

a cura di ASSOCIAZIONE SINDROME DI DOWN E NON SOLO – ARK21 & MORE APS Termoli

PIAZZA DUOMO dalle 21:00

TI PORTO AL CINEMA

Proiezione di MINIONS 2

a cura di MR SOLUTIONS

LARGO TORNOLA dalle 21:00

LEGGIAMO INSIEME

a cura di CASA DEL LIBRO

Mascotte e Spettacoli di artisti di strada per le vie del centro cittadino