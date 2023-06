Roma/ Bambina di un anno lasciata sola in auto trovata priva di vita dalla madre

Dolore e sconcerto per la terribile tragedia accaduta a Roma, nel quartiere militare della Cecchignola, dove una bimba di un anno è stata trovata morta all’interno di una macchina. La piccola non era all’asilo dove avrebbe dovuto accompagnarla, molto probabilmente, il padre, un carabiniere di stanza alla Direzione generale per il personale militare.

Il genitore però sarebbe andato direttamente in ufficio.

A trovare la piccola, ormai esanime e priva di conoscenza, è stata la madre.

Un passante ha rotto il vetro, i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri sono arrivati subito sul posto, ma per la piccola non c’è stato niente da fare. Numerosi i tentativi di rianimazione, purtroppo senza esito.

I genitori della bambina sono entrambi sotto shock. La macchina è stata sequestrata; i carabinieri stanno conducendo le indagini.

