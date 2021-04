Screening epidemiologico a Termoli: invito a partecipare a chi torna in classe il 7 aprile

Il 7 aprile prossimo riapriranno le scuole in città così come stabilito dall’ultimo Decreto Scuola. Il Molise dopo le festività pasquali resterà per il momento in zona arancione e bisognerà continuare ad osservare le regole che sono state indicate fino ad oggi.

L’amministrazione comunale di Termoli ha già annunciato la seconda fase dello screening epidemiologico gratuito su base volontaria che ripartirà venerdì 9 aprile.



Sarà data la possibilità a 4200 persone di sottoporsi a tampone rapido antigenico per

continuare a monitorare quel che sta avvenendo in città a causa del Covid-19. Vista la quasi concomitanza con la riapertura delle scuole, si invitano genitori e figli (questi

ultimi dai sei anni in su) ad aderire allo screening al fine di poter tornare in classe in tutta

tranquillità.



Per lo screening ci sono ancora molti posti diposibili. Dopo essersi iscritti attraverso l’home page del sito del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it , ci si dovrà recare nel giorno prescelto presso la sede della Misericordia di Termoli in via Biferno dove il tampone rapido verrà eseguito con modalità drive-through dai volontari della Confraternita e dagli infermieri volontari del Cives.



L’amministrazione comunale, con l’occasione, invia i più sentiti e sinceri auguri di Buona

Pasqua facendo appello al buon senso di tutti per il rispetto delle regole anti-contagio.

DATE SCREENING (ORE 9-13 E 14-17)

VENERDI’ 9 APRILE

SABATO 10 APRILE

DOMENICA 10 APRILE

VENERDI’ 16 APRILE

SABATO 17 APRILE

DOMENICA 18 APRILE