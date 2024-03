Scossa di terremoto si magnitudo 4.5 in provincia di Udine

La terra ha tremato. Paura tra la gente, ma per fortuna al momento, non si registrano danni a persone o cose.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.5, è stata registrata ieri sera a una profondità di 10 chilometri in provincia di Udine.

Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

E’ stato avvenuto a 46 chilometri a Nord di Pordenone, 47 chilometri a Nord-Ovest di Udine e a 88 chilometri a Nord-Est di Treviso.