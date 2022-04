Momenti drammatici stamattina a San Salvo; solo per puro caso la tragedia per fortuna non si è consumata.

Un bambino di otto anni è precipitato dal secondo piano di una abitazione in paese. Comprensibile la pura dei presenti; sul posto è intervenuto l’elisoccorso, oltre a sanitari del 118 e Carabinieri.

Il bambino è stato trasferito a Pescara, fortunatamente non è in pericolo di vita.

foto di repertorio