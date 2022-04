Coronavirus, tre deceduti e otto ricoverati negli ultimi tre giorni in Molise

Coronavirus in Molise, il contagio impenna e oramai i numeri sono quotidianamente alti; ma il bollettino dell’Asrem il lunedì contiene anche i numeri dei prefestivi e festivi. Complessivamente nei tre giorni si sono registrati tre decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 76 anni di Jelsi che si trovava in Anziano Fragile , un 90enne di Castelmauro e una 94enne di Castelmauro .

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 607. Sono 8 i nuovi ricoveri: pazienti di Isernia, Bojano, Fontegreca, Monteroduni, Roccamandolfi, San Marco La Catola, Tavenna e Venafro.

Si registra un dimesso e i ricoverati totali salgono a 32, di cui 18 in Malattie Infettive, 12 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 659 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1738 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 37,9%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Baranello 14, Campobasso 127, Ferrazzano 13, Fornelli 10, Isernia 54, Larino 25,Mirabello Sannitico 11, Riccia 15, S.Giuliano di Puglia 12, S.Martino in Pensilis 22, Sesto Campoano 11, Termoli 74, Venafro 12, Vinchiaturo 17.

Si registrano 344 guariti