San Martino in Pensilis: i Carabinieri sequestrano una piantagione di marijuana

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Larino, con l’ausilio dell’elicottero dell’Arma proveniente dal Nucleo di Chieti, hanno individuato e sequestrato nelle campagne di San Martino in Pensilis una piantagione di marijuana.

Nello specifico i militari del nucleo operativo e quelli del nucleo elicotteri di Chieti, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Larino, hanno individuato, abilmente occultata tra altri arbusti, 28 piante di canapa indiana alte circa due metri, già pronte per essere tagliate ed essiccate e, dopo essere state confezionate in dosi, immesse sul mercato locale.

Le stesse sono state estirpate e sottoposte a sequestro.

Sono in corso ulteriori indagini per identificare i responsabili di tale coltivazione, i quali dovranno, poi, rispondere dei reati di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli atti assunti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino che coordina le indagini per le ulteriori incombenze di competenza.

Nel frattempo le battute e i rastrellamenti nelle campagne del basso Molise continueranno anche nei prossimi giorni per individuare altre possibili piantagioni. Come si ricorderà, nei giorni scorsi tali servizi hanno permesso di sequestrare, sempre a San Martino in Pensilis, circa 28 grammi di cocaina e di trarre in arresto un 50 del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente