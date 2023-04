Ancora sangue sulle strade romane.

Incidente purtroppo mortale a Roma sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di via del Canale della Lingua: a scontrarsi, per cause da accertare, due auto.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a una donna, che è morta sul colpo.

Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale unitamente al personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna.

