Duronia/ Segnalazione di un cittadino, ladri messi in fuga dai Carabinieri

In concomitanza con la prima importante ondata turistica che ha invaso le arterie stradali di maggior rilievo della regione, che intersecano il territorio della Compagnia Carabinieri di Bojano, sono stati intensificati i controlli e le pattuglie sul territorio con il fine di arginare l’azione di malintenzionati e pendolari del crimine, i quali approfittando dell’assenza dei proprietari mettono a segno reati predatori.

Nella serata di sabato, al numero di emergenza 112 giungeva una positiva segnalazione di un residente in Duronia che aveva notato tre soggetti incappucciati in procinto di arrampicarsi vicino ad una abitazione, datisi poi a precipitosa fuga in auto. Tre pattuglie confluivano in zona e la VW GOLF di colore NERO con vetri oscurati, veniva intercettata sulla “Fresilia” con direzione Campobasso, ad una velocità che superava i 200 km/h.



L’equipaggio che si poneva all’inseguimento, al fine di tutelare l’incolumità degli altri utenti della strada, riusciva a seguirla fino all’ingresso del capoluogo, dopo aver percorso la “fondovalle del rivolo”, ove poi – complice il traffico – riusciva ad assicurarsi la fuga.



Il ringraziamento del Comando di Via Croce a Bojano al cittadino che con la sua tempestiva richiesta di aiuto ha scongiurato di sicuro la commissione di azioni predatorie nel piccolo centro, ove infatti i malviventi erano riusciti solo a forzare un infisso prima di scappare, evidenziando ancora una volta quanto sia importante e proficua la sinergia tra collettività e Carabinieri.



L’ attività di prevenzione ha garantito ottimi risultati e – ancora una volta – favorevole riscontro della cittadinanza. I veicoli controllati sono stati 407 e le persone identificate 668, con una carta di circolazione ritirata e 12 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri, proseguiranno anche nel fine settimana che porterà sino al 1° maggio, ove sono in programma i primi eventi e manifestazioni, con lo scopo prioritario di prevenire furti in abitazione ed incidentalità stradale.