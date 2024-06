Roma/ Il 22 giugno la Conferenza Nazionale del CIM 2024

E’ un importante evento per le comunità italiane all’estero e per quella molisana; stiamo parlando della Conferenza Nazionale del CIM 2024 a Roma, il giorno 22 giugno 2024, sul tema: “PNRR, turismo di ritorno, cultura e formazione, Cer Energia” che si terrà nell’aula magna dell’Università Internazionale in Viale C. Colombo, 220 appunto nella capitale.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 11 con l’introduzione a cura del presidente CIM, on. Angelo Sollazzo, che presiederà anche la conferenza; di seguito l’intervento del Vicepresidente CIM, on. Federico Conte e, dopo il pranzo con i graditi ospiti alle ore 13, si terranno le conclusioni, alle ore 16,30, a cura di Salvo Iavarone, Vicepresidente CIM; è prevista anche l’assemblea dei presidenti regionali CIM e il Comitato esecutivo confederale.

Interverranno inoltre i rappresentanti dei partner CIM: Gruppo Grimaldi Alliance, Destination Italia, Università internazionale UNINT, Different Energia e Coop. Regeneration.

Saranno presenti i sindaci di varie province italiane.